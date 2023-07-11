Орлов: игроки «Црвены Звезды» и «Фенербахче» поставили «Зенит» на место

«Было полезно, что игроки «Зенита» поняли, что они еще много чего не умеют. Особенно молодежь. Футболисты «Фенербахче» и «Црвены Звезды» по индивидуальным показателям типа рывка с места, укрывания мяча корпусом, прессинга и борьбы за мяч обыгрывали многих зенитовцев.



Как говорится, поставили на место. И это очень хорошо», — заявил Орлов.