Орлов: игроки «Црвены Звезды» и «Фенербахче» поставили «Зенит» на место

Комментатор Орлов назвал полезным участие "Зенита" в предсезонном турнире в Санкт-Петербурге
Спортивный комментатор Геннадий Орлов в интервью «РБ Спорт» заявил, что футболисты «Зенита» получили важный опыт в товарищеских матчах предсезонного турнира, который с 1 по 15 июля проходит в Санкт-Петербурге.
По его словам, молодые игроки сине-бело-голубых встретились с новым уровнем сопротивления.
«Было полезно, что игроки «Зенита» поняли, что они еще много чего не умеют. Особенно молодежь. Футболисты «Фенербахче» и «Црвены Звезды» по индивидуальным показателям типа рывка с места, укрывания мяча корпусом, прессинга и борьбы за мяч обыгрывали многих зенитовцев.
Как говорится, поставили на место. И это очень хорошо», — заявил Орлов.
4 июля белградская «Црвена Звезда» обыграла «Зенит» со счетом 2:1. 9 июля команда под руководством Сергея Семака в серии пенальти переиграла стамбульский «Фенербахче» (0:0, 4:3).