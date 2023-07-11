$91.49-0.19100.42+0.60

«Самая большая ошибка «Спартака» — нам не удавалось сохранять стабильность» — Абаскаль

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал отсутствие стабильности в игре главной ошибкой «красно белых» в минувшем сезоне.

Абаскаль назвал главную ошибку «Спартака»
© РИА Новости

— Самая большая ошибка — это самая большая возможность. Без ошибок невозможно делать прогресс. Самая большая ошибка — нам не удавалось сохранять стабильность. Когда мы имели преимущество, получали карточки и так далее. Это не дало нам биться за более высокие места.

Стабильность достигается за счёт осознания сильных и слабых сторон. И в том числе повышения конкуренции, — передает слова Абаскаля корреспондент «Матч ТВ».

«Спартак» в сезоне 2022/23 стал бронзовым призером чемпионата России. В матче первого тура МИР РПЛ москвичи 23 июля примут на своем поле «Оренбург».