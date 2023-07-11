Абаскаль назвал главную ошибку «Спартака»

— Самая большая ошибка — это самая большая возможность. Без ошибок невозможно делать прогресс. Самая большая ошибка — нам не удавалось сохранять стабильность. Когда мы имели преимущество, получали карточки и так далее. Это не дало нам биться за более высокие места.



Стабильность достигается за счёт осознания сильных и слабых сторон. И в том числе повышения конкуренции, — передает слова Абаскаля корреспондент «Матч ТВ».