Абаскаль назвал главную ошибку «Спартака»

«Самая большая ошибка «Спартака» — нам не удавалось сохранять стабильность» — Абаскаль
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал отсутствие стабильности в игре главной ошибкой «красно белых» в минувшем сезоне.
— Самая большая ошибка — это самая большая возможность. Без ошибок невозможно делать прогресс. Самая большая ошибка — нам не удавалось сохранять стабильность. Когда мы имели преимущество, получали карточки и так далее. Это не дало нам биться за более высокие места.
Стабильность достигается за счёт осознания сильных и слабых сторон. И в том числе повышения конкуренции, — передает слова Абаскаля корреспондент «Матч ТВ».
«Спартак» в сезоне 2022/23 стал бронзовым призером чемпионата России. В матче первого тура МИР РПЛ москвичи 23 июля примут на своем поле «Оренбург».