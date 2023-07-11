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Корнеев о Медине в «Спартаке»: «Прекрасная работа ЦСКА. Взяли игрока бесплатно и заработали 7 миллионов евро!»

Игорь Корнеев считает трансфер Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак» выгодным для армейцев.

Экс-игрок ЦСКА Корнеев оценил переход Медины в «Спартак»
© Sports.ru

«Оцениваю этот переход как прекрасную работу ЦСКА. Клуб взял игрока бесплатно и через небольшое количество времени заработал 7 миллионов евро!

Пока не понимаю, где в «Спартаке» Медина будет играть и вместо кого, учитывая, что клуб подписал еще одного вингера за неадекватную цену. Но Абаскалю, видимо, виднее», — сказал бывший спортивный директор «Зенита».

Ранее стало известно, что красно-белые согласовали трансфер вингера «Кадиса» Тео Бонгонда за 7+3 млн евро.