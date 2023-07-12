«Спартак» объявил о подписании контракта с нападающим «Кадиса» Бонгонда

27-летний уроженец Бельгии (представляет сборную ДР Конго) будет выступать за новую команду под 77-м номером. В последний раз под этим номером за красно-белых играл Резиуан Мирзов . По данным Transfermarkt, Бонгонда подписал контракт со «Спартаком» на четыре года, сумма сделки — € 7 млн.

Бонгонда родился в Бельгии, но представляет команду ДР Конго. Он начинал свою карьеру в клубах Бельгии, однако затем выступал за «Сельту», «Трабзонспор» и «Генк». С 2022 года играл в составе «Кадиса», которому помог сохранить место в элитном дивизионе Испании. В минувшем сезоне Бонгонда в 31 матче Ла Лиги забил четыре гола и отдал три результативные передачи.