Сын депутата ЛНР может подписать контракт с клубом Первой лиги

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артур Уваров проходит учебно-тренировочный сбор с астраханским «Волгарем». Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

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По информации источника, до этого футболист проходил просмотр в петербургском «Зените», однако клуб отказался от подписания контракта.

19-летний Уваров — воспитанник академии донецкого «Шахтера». В 2020 году он перешел в киевское «Динамо», где пробыл до апреля 2022 года.

Причиной расторжения контракта украинским клубом с Уваровым стал факт пребывания его отца, Максима Уварова, на должности депутата ЛНР.

В минувшем сезоне Первой лиги «Волгарь» занял 12-е место, набрав по итогам первенства 44 очка.