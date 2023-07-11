Гильермо Абаскаль высказался о смене руководства в «Спартаке»
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением об изменениях в руководстве красно-белых.
«Я чувствую себя отлично. У нас хорошая коммуникация и прямой диалог с руководством — это очень важно. Есть общее глобальное видение ситуации, куда мы должны двигаться и как мы должны развиваться. Мне, как тренеру, приятно, что всё происходит таким образом. Я благодарен за поддержку, которую мне оказывают», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, 20 июня было объявлено о назначении Олега Малышева на пост генерального директора «Спартака» вместо Евгения Мележикова.
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