Абаскаль высказался о смене руководства в «Спартаке»

«Я чувствую себя отлично. У нас хорошая коммуникация и прямой диалог с руководством — это очень важно. Есть общее глобальное видение ситуации, куда мы должны двигаться и как мы должны развиваться. Мне, как тренеру, приятно, что всё происходит таким образом. Я благодарен за поддержку, которую мне оказывают», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.