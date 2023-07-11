Футболист «Спартака» рассказал о нехватке еврокубков

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался об отстранении россиян от международных турниров. Его слова приводит РИА Новости.

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«Скучаю по международным матчам, мне не хватает еврокубков. К сожалению, сейчас такая ситуация. Надеюсь, до конца своей карьеры сыграю еще там», — рассказал футболист.

Он добавил, что стал меньше думать о том, чтобы играть в европейском чемпионате.

28 июня стало известно, что россиянин Сергей Карасев получил вызов на сбор судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Мероприятие пройдет в сентябре 2023 года. В нем примут участие арбитры, работающие на матчах под эгидой организации.