Манор Соломон официально стал игроком «Тоттенхэма»

Нападающий сборной Израиля Манор Соломон представлен в качестве игрока лондонского «Тоттенхэма». Футболист подписал контракт со «шпорами» до 2028 года.

© Чемпионат.com

Сезон-2022/2023 Соломон провёл в аренде в «Фулхэме», права на игрока принадлежали «Шахтёру». За оранжево-чёрных форвард выступал с января 2019 года, в общей сложности приняв участие в 106 матчах команды и забив 22 мяча.