«Унион» Берлин объявил об аренде Датро Фофана из «Челси»

«Унион» Берлин объявил о заключении соглашения об аренде на один сезон 20-летнего ивуарийского нападающего Датро Фофана, права на которого принадлежат «Челси».

Фофана перешёл в лондонский клуб этой зимой из норвежского «Мольде». По данным портала Transfermarkt, тогда сумма сделки составила € 12 млн. Фофана принял участие в четырёх матчах за основную команду «Челси».

«Мольде» был первым европейским клубом в карьере форварда. Вместе с этой командой Фофана выиграл чемпионат Норвегии и Кубок страны.