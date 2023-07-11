Литвинов рассказал, как «Спартак» решает проблему с игрой в обороне

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что в прошлом сезоне у «красно белых» были ошибки в обороне, но команда работает над проблемой.

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— Что нового Абаскаль ввел в эти тренировочные сборы?

— Готовимся в стандартном режиме, работаем, получаем нагрузку в зале, на поле, работаем на выносливость, на скорость, на технику, на тактику. Сейчас больше внимания уделяем тактике, перестроениям, работе в обороне, потому что после зимней паузы потеряли очень много очков, которые должны были получать и подниматься вверх по турнирной таблице. Сейчас сделали акцент на этом. Надеюсь, у нас будут от этого какие то плоды в новом сезоне, и у нас все получится.

— Какие выводы лично для себя сделали из прошлого сезона?

— Провели работу над ошибками. Поняли, в чем была наша проблема. Очень много ошибались в обороне, очень много тактических ошибок, которые приводили к голам. Допускать такие ошибки, когда ты бьешься за чемпионство, нельзя. Тебя могут наказать, и сразу же ты отпадаешь.

— В связи с этим как то подготовка изменилась, учитывая, что Абаскаль сказал, что сделали выводы?

— Да да, я и говорю, в тактике уже работаем над обороной, отдельно защитники работают от нападающих, [осваиваем] перестроения в разных ситуациях при стандартах.

— «Спартак» сейчас приобретает игроков в атаку, Медина пришел, скоро придет Бонгонда. При этом нет трансферов в оборону, которую многие считают самой слабой линией в «Спартаке» сейчас. Ты согласен, что у команды слабая оборона?