Литвинов рассказал, как «Спартак» решает проблему с игрой в обороне

Футболист «Спартака» Литвинов рассказал, как команда решает проблему с игрой в обороне
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что в прошлом сезоне у «красно белых» были ошибки в обороне, но команда работает над проблемой.
— Что нового Абаскаль ввел в эти тренировочные сборы?
— Готовимся в стандартном режиме, работаем, получаем нагрузку в зале, на поле, работаем на выносливость, на скорость, на технику, на тактику. Сейчас больше внимания уделяем тактике, перестроениям, работе в обороне, потому что после зимней паузы потеряли очень много очков, которые должны были получать и подниматься вверх по турнирной таблице. Сейчас сделали акцент на этом. Надеюсь, у нас будут от этого какие то плоды в новом сезоне, и у нас все получится.
— Какие выводы лично для себя сделали из прошлого сезона?
— Провели работу над ошибками. Поняли, в чем была наша проблема. Очень много ошибались в обороне, очень много тактических ошибок, которые приводили к голам. Допускать такие ошибки, когда ты бьешься за чемпионство, нельзя. Тебя могут наказать, и сразу же ты отпадаешь.
— В связи с этим как то подготовка изменилась, учитывая, что Абаскаль сказал, что сделали выводы?
— Да да, я и говорю, в тактике уже работаем над обороной, отдельно защитники работают от нападающих, [осваиваем] перестроения в разных ситуациях при стандартах.
— «Спартак» сейчас приобретает игроков в атаку, Медина пришел, скоро придет Бонгонда. При этом нет трансферов в оборону, которую многие считают самой слабой линией в «Спартаке» сейчас. Ты согласен, что у команды слабая оборона?
— Тяжело об этом говорить, потому что сам еще отношусь к этой линии, но обычно за это говорит статистика. Да, есть проблема, пропустили много мячей, но повторюсь, что сборы для этого и даны, чтобы делать работу над ошибками и постараться спрогрессировать, как можно скорее перед чемпионатом, — передает слова Литвинова корреспондент «матч ТВ».
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Футболист «Спартака» Литвинов рассказал, как команда решает проблему с игрой в обороне
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