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Медина – первый с 1994 года игрок, напрямую перешедший из ЦСКА в «Спартак»

«Спартак» осуществил первый за 29 лет прямой трансфер из ЦСКА.

Медина – первый с 1994 года игрок, напрямую перешедший из ЦСКА в «Спартак»
© Пресс-служба ФК "Спартак"

Красно-белые купили полузащитника Хесуса Медину за 6+1 млн евро.

Парагваец стал первым за 29 лет игроком, перешедшим из ЦСКА в «Спартак». Последний такой трансфер состоялся в 1994 году – из состава армейцев к красно-белым перешел Валерий Масалитин.