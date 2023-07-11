Медина – первый с 1994 года игрок, напрямую перешедший из ЦСКА в «Спартак»

«Спартак» осуществил первый за 29 лет прямой трансфер из ЦСКА.

Парагваец стал первым за 29 лет игроком, перешедшим из ЦСКА в «Спартак». Последний такой трансфер состоялся в 1994 году – из состава армейцев к красно-белым перешел Валерий Масалитин.