Агент заявил об отсутствии предложений по экс-защитнику ЦСКА

Футбольный агент Роберт Чибеж, представляющий интересы защитника «Удинезе» Яка Бийола, заявил об отсутствии предложений от других клубов.

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«По Яке пока нет ни одного предложения. Ждем августа, когда трансферный рынок активизируется, там уже что-то может появиться», — приводит слова Чибежа «РБ Спорт».

Бийол перешел в «Удинезе» из ЦСКА в июле 2022 года. Сумма трансфера составила 4 млн евро. Контракт словенца с итальянским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 10 млн евро.

В минувшем сезоне Бийол провел в составе «Удинезе» 33 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Бийол выступал за ЦСКА с 2018 года. Защитник сыграл за армейский клуб 96 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач. В составе ЦСКА Бийол стал обладателем Суперкубка России (2018).