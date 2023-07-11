Агент заявил об отсутствии предложений по экс-защитнику ЦСКА

Агент заявил об отсутствии предложений по бывшему защитнику ЦСКА
Футбольный агент Роберт Чибеж, представляющий интересы защитника «Удинезе» Яка Бийола, заявил об отсутствии предложений от других клубов.
«По Яке пока нет ни одного предложения. Ждем августа, когда трансферный рынок активизируется, там уже что-то может появиться», — приводит слова Чибежа «РБ Спорт».
Бийол перешел в «Удинезе» из ЦСКА в июле 2022 года. Сумма трансфера составила 4 млн евро. Контракт словенца с итальянским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 10 млн евро.
В минувшем сезоне Бийол провел в составе «Удинезе» 33 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Бийол выступал за ЦСКА с 2018 года. Защитник сыграл за армейский клуб 96 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач. В составе ЦСКА Бийол стал обладателем Суперкубка России (2018).
«Удинезе» с 46-ю очками в 38-ми матчах занял 12-е место в Серии А.