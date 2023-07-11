Агент Санчеса прокомментировал информацию о переговорах со «Спартаком»

«Санчес близок к переходу в «Спартак»? Нет, никакой близости нет. Как я понимаю, «Спартак» сейчас близко общается с «Тоттенхэмом», но не с нами.



По результатам общения с клубом мы получим ответ и будем думать», — заявил агент.