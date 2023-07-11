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Агент защитника "Тоттенхэма" Санчеса Шена опроверг информацию о переговорах со "Спартаком"

Фернандо Шена, агент защитника лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, в интервью изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не общался с представителями московского «Спартака» на тему потенциального трансфера.

Агент Санчеса прокомментировал информацию о переговорах со «Спартаком»
© Газета.Ru

По его словам, на данный момент клубы общаются между собой.

«Санчес близок к переходу в «Спартак»? Нет, никакой близости нет. Как я понимаю, «Спартак» сейчас близко общается с «Тоттенхэмом», но не с нами.

По результатам общения с клубом мы получим ответ и будем думать», — заявил агент.

Об интересе «Спартака» к Санчесу сообщило издание Revelo 3 июля.

По данным источника, руководство «Тоттенхэма» хочет получить за своего футболиста €15 млн. На игрока также претендуют испанский «Вильярреал» и турецкие «Фенербахче» и «Галатасарай».

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