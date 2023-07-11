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Фернандес подпишет контракт с «Зенитом» завтра. Он не сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России

Марио Фернандес станет игроком «Зенита» в ближайшее время.

Выяснилось, когда Фернандес подпишет контракт с «Зенитом»
© Sports.ru

Защитник прилетит в Санкт-Петербург ночью. Завтра он пройдет медосмотр, подпишет контракт с клубом и встретится с новыми партнерами по команде, сообщает журналист Фабио Алейшо.

Отмечается, что Фернандес не сыграет против ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России, но может полететь на игру вместе с «Зенитом».