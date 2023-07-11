У президента ЦСКА отобрали банк

Украина национализировала банк, принадлежащий президенту ЦСКА Гинеру
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) в своем официальном Telegram-канале сообщило о национализации активов президента московского ЦСКА Евгения Гинера.
По данным пресс-службы организации, в государственную собственность перешло АО «Первый инвестиционный банк». Евгению Гинера принадлежало 88,89% акции компании.
63-летний Гинер стал президентом ЦСКА 20 февраля 2001 года. За время во главе клуба армейцы стали шестикратными чемпионами России, выиграли по семь раз Кубок России и Суперкубок России, а также стали первыми в истории России победителями Кубка УЕФА (с 2009 года турнир носит название Лига Европы, — прим. «Газеты.Ru»).
В 2020 году после перехода контрольного пакета акций клуба компании ВЭБ.РФ Гинер стал заместителем председателя совета директоров ЦСКА.
В сезоне-2022/23 армейцы заняли второе место по итогам чемпионата России.