У президента ЦСКА отобрали банк

63-летний Гинер стал президентом ЦСКА 20 февраля 2001 года. За время во главе клуба армейцы стали шестикратными чемпионами России, выиграли по семь раз Кубок России и Суперкубок России, а также стали первыми в истории России победителями Кубка УЕФА (с 2009 года турнир носит название Лига Европы, — прим. «Газеты.Ru»).