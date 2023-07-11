Тренер Руни высказался о Месси

Руни – о Месси: МЛС получила, возможно, лучшего игрока в истории футбола
Главный тренер «Ди Си Юнайтед» и бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал переход нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».
«Очевидно, что это отличный ход для МЛС. В коммерческом плане этот переход даст очень много. Месси привлечёт больше интереса к игре из разных регионов мира — я в этом уверен, потому что вы получаете, возможно, лучшего игрока в истории футбола.
Я уверен, что он придёт в МЛС, захочет быть конкурентоспособным и попытается помочь «Интеру Майами» подняться вверх по таблице. Я думаю, что не только болельщики, но и тренеры, игроки — все рады видеть его в нашей лиге», — приводит слова Руни Daily Mail, ссылаясь на Sky Sports.
Напомним, в летнее трансферное окно Лионель Месси покинул «ПСЖ» и перешёл в «Интер Майами» в качестве свободного агента.