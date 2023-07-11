Жоаозиньо хочет продолжить карьеру в РПЛ

— Пока все тихо — нет ни одного предложения ни из Европы, ни из Бразилии, ни даже из России. Сейчас провожу время с семьей, тренируюсь и пытаюсь держать себя в отличной форме. Жду все возможные предложения.



Приоритет — РПЛ, в России я уже давно. Где предложат хорошие условия, там и буду готов рассмотреть это предложение и пойти в ту или иную команду, — сказал Жоаозиньо Sport24.