Жоаозиньо хочет продолжить карьеру в РПЛ

Жоаозиньо: «Жду все возможные предложения, но приоритет — РПЛ»
Бывший полузащитник «Краснодара» и «Сочи» Жоаозиньо рассказал, что ему не поступало предложений от клубов, но он хочет продолжить карьеру в РПЛ.
1 июля у футболиста истек контракт с «Сочи»
— Пока все тихо — нет ни одного предложения ни из Европы, ни из Бразилии, ни даже из России. Сейчас провожу время с семьей, тренируюсь и пытаюсь держать себя в отличной форме. Жду все возможные предложения.
Приоритет — РПЛ, в России я уже давно. Где предложат хорошие условия, там и буду готов рассмотреть это предложение и пойти в ту или иную команду, — сказал Жоаозиньо Sport24.
Жоаозиньо выступал за «Сочи» на протяжении трех сезонов, в 74 матчах отметился девятью голами и восемью голевыми передачами. В 2016 году бразилец получил российское гражданство.
В России Жоаозиньо также выступал за «Краснодар» (с 2011 по 2018 год) и «Динамо» (2018–2020).