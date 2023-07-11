Иранский футболист Мохеби прошел медосмотр перед переходом в «Ростов»

Иранский футболист Мохаммад Мохеби, выступающий на позиции вингера в португальской команде «Санта-Клара», успешно прошёл медицинское обследование перед переходом в российский клуб «Ростов». Об этом сообщает известный журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

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По информации источника, 24-летний футболист подпишет контракт с «Ростовом» уже завтра, 12 июля. Соглашение будет рассчитано на три года. Официальное объявление о переходе иранца ожидается также в ближайшее время.

В прошлом сезоне Мохеби выступал на правах аренды за иранский клуб «Эстегляль». В 34 матчах в различных турнирах футболист забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.