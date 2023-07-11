«Тоттенхэм» готов платить Кейну 400 тысяч фунтов в неделю, чтобы сохранить игрока в клубе — СМИ
«Тоттенхэм» готов увеличить зарплату нападающему Харри Кейну, если футболист останется в клубе, сообщает The Telegraph.
По информации источника, на фоне интереса «Баварии» лондонцы готовы предложить 29 летнему Кейну зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю. Новый главный тренер команды Ангелос Постекоглу должен встретится с футболистом, чтобы уговорить игрока остаться в клубе.
Ранее «Тоттенхэм» отклонил второе предложение «Баварии» по трансферу английского нападающего.
Кейн в минувшем сезоне сыграл 49 матчей во всех турнирах и забил 32 мяча. Его контракт с лондонцами истекает летом следующего года.