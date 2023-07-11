«Тоттенхэм» готов платить Кейну 400 тысяч фунтов в неделю

По информации источника, на фоне интереса «Баварии» лондонцы готовы предложить 29 летнему Кейну зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю. Новый главный тренер команды Ангелос Постекоглу должен встретится с футболистом, чтобы уговорить игрока остаться в клубе.