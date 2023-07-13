ФИФА сделала заявление по поводу ситуации с «Аль-Насром»

«Аль-Наср сейчас не может регистрировать новых игроков — это связано с непогашенными долгами. Соответствующие запреты будут сняты сразу же после того, как погашение задолженности будет подтверждено заинтересованными кредиторами», — приводит слова представителя ФИФА журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, «Аль-Наср» подвергся санкциям за то, что не выплатил бонусы «Лестеру», связанные со сделкой по нигерийскому бывшему нападающему московского ЦСКА Ахмеду Мусе.

В 2018 году Муса был продан «Аль-Насру» за сумму, которая, как полагают, составила около € 16 млн. Нападающий провёл 60 матчей за «Аль-Наср», выиграв чемпионат Саудовской Аравии, и спустя два года покинул клуб в качестве свободного агента. В ФИФА утверждают, что аравийцы не выплатили «Лестеру» € 460 тыс. плюс проценты в качестве бонусов, связанных с результативностью игрока.