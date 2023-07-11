Защитник "Фенербахче" заявил, что в Турции все знают Дзюбу

Защитник турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Назим Сангаре заявил, что в Турции каждый знает российского нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбу. Его слова передает ТАСС.
«Артем Дзюба играл не очень много в «Адана Демирспор», поэтому я не видел его. Но, конечно, каждый его знает как капитана сборной России. Это очень хороший игрок», — Назим сказал Сангаре.
В феврале Артем Дзюба подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.
После возвращения в российский чемпионат Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 11 матчах.
В командах, где выступал форвард, его называли главным шутником и весельчаком.
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