Экс-футболист сборной России заявил о желании выступать за медийную команду

«Я положительно отношусь ко всем командам, у них есть и возможность в Кубке России участвовать. Готов ли я присоединиться к команде «Чисто Питер»? Я поддерживаю этот проект, с клубом и городом все согласовано. Жду приглашения от Владислава Николаевича Радимова», — сказал Погребняк.