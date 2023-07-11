Экс-футболист сборной России заявил о желании выступать за медийную команду

Экс-игрок "Зенита" Погребняк заявил о желании выступать за медийную команду "Чисто Питер"
Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Павел Погребняк заявил о желании стать игроком медийной команды «Чисто Питер». Его слова передает Legalbet.
«Я положительно отношусь ко всем командам, у них есть и возможность в Кубке России участвовать. Готов ли я присоединиться к команде «Чисто Питер»? Я поддерживаю этот проект, с клубом и городом все согласовано. Жду приглашения от Владислава Николаевича Радимова», — сказал Погребняк.
Последним клубом Погребняка был екатеринбургский «Урал», за который он выступал с 2017 по 2021 год. Также в России Павел известен по играм за «Динамо», «Зенит» и «Томь». За свою карьеру россиянин успел поиграть в немецком «Штутгарте», английских «Фулхэме» и «Рединге».
В июне 2022 года Погребняк объявил об окончании игровой карьеры.
Ранее Погребняк заявил, что мог перейти в «Баварию» в 2008 году.