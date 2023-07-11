Экс-защитник «Зенита» Родич объяснил, почему отдельно следит за матчами ЦСКА

Сербский защитник «Црвены Звезды» Милан Родич, игравший ранее за «Зенит», «Волгу» и «Крылья Советов», назвал «Матч ТВ» причину своего интереса к московскому ЦСКА.
Родич выступал за «Зенит» в сезоне 2012/13 и сезоне 2014/15, сезон 2013/14 он провел в аренде в нижегородской «Волге», а с 2015 по 2017 годы играл в «Крыльях Советов».
— За российским чемпионатом следите?
— Стараюсь смотреть матчи «Зенита», «Крыльев Советов», за которые играл. И ЦСКА, где выступает мой близкий друг Милан Гайич. Я ведь крестный его детей, — сказал Родич «Матч ТВ».
Матч ТВ: главные новости