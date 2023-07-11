Андрей Канчельскис стал директором «Тобола» из Казахстана

Последним клубом в тренерской карьере 54 летнего Канчельскиса был узбекский «Навбахор», который он покинул в 2020 году. Также специалист работал в «Носте», «Торпедо ЗИЛ», «Уфе», «Волге», «Юрмале» и «Солярисе».