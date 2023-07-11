Андрей Канчельскис стал директором «Тобола» из Казахстана

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назначен на пост директора казахстанского «Тобола», сообщает пресс служба костанайского клуба.
Последним клубом в тренерской карьере 54 летнего Канчельскиса был узбекский «Навбахор», который он покинул в 2020 году. Также специалист работал в «Носте», «Торпедо ЗИЛ», «Уфе», «Волге», «Юрмале» и «Солярисе».
— Он показал себя, как опытный и высокопрофессиональный специалист, знающий все тонкости профессионального футбола. Уверен, что его профессиональные компетенции, большой опыт и мастерство выведут ФК «Тобол» на новый уровень, — отметил глава региона Кумар Аксакалов.
После 14 туров чемпионата Казахстана 2023 «Тобол» занимает шестое место в турнирной таблице с 23 очками.
Команда 13 июля встретится с финским клубом «Хонка» в первом квалификационном раунде Лиги конференций.