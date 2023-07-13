Суд Амстердама назвал условия вызова Промеса на заседания по делу о нападении на брата

Нидерландский нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес не обязан лично присутствовать на апелляционных слушаниях по делу о нападении на двоюродного брата, однако суд оставляет за собой право потребовать его присутствия. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Апелляционном суде Амстердама, отметив, что дата слушаний еще не назначена.

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"В принципе, подозреваемый не обязан присутствовать на собственном слушании, - отметили в суде. - Однако суд или судья может потребовать, чтобы подозреваемый в обязательном порядке присутствовал на слушании".

19 июня суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Футболист был обвинен в нападении при отягчающих обстоятельствах, он должен выплатить €7 тыс. двоюродному брату в качестве компенсации. Инцидент произошел на семейной вечеринке в 2020 году, во время которой Промес нанес брату удар ножом.

Промес оспорил решение, он планирует добиться отмены приговора. До рассмотрения дела всеми апелляционными инстанциями приговор в силу не вступит.