ПСЖ готов увеличить зарплату Мбаппе и прописать в контракте продажу в 2024 году

Руководство «Пари Сен-Жермен» готово рассмотреть любые варианты, чтобы сохранить своего нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, парижане хотели бы продлить контракт с французом до 2025 года и прописать в соглашении пункт о продаже игрока в 2024 году, а также увеличить зарплату Килиану. Таким образом, нападающий получил бы все причитающиеся ему деньги, а ПСЖ заработал бы на продаже Мбаппе.

Действующий контракт Мбаппе рассчитан до конца сезона-2023/24. Из-за нежелания форварда продлевать соглашение ПСЖ был намерен продать игрока, основным претендентом на нападающего был мадридский «Реал».

9 июля издание Marca написало, что «Реал» перестал вести переговоры о переходе французского форварда.

При этом 5 июля издание L'Équipe сообщило, что ПСЖ не может договориться с футболистом о продлении контракта. Как ранее утверждала Marca, мать Мбаппе Файза Ламари, которая является агентом игрока, уже сообщила руководству ПСЖ, что тот не собирается продлевать контракт с клубом.