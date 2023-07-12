Месси прилетел в США, чтобы подписать контракт с «Интер Майами»

Американское издание ESPN сообщает, что аргентинский нападающий Лионель Месси прибыл в США и подпишет контракт с американским клубом «Интер Майами». Официальное представление нового игрока ожидается 16 июля. Ранее сам Месси подтвердил, что переходит в клуб из Майами.

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В прошлом сезоне Месси выступал за «ПСЖ». Он за команду за два года провёл 75 матчей, забил 32 гола и сделал 35 голевых передач. Ранее он играл за «Барселону», где стал десятикратным чемпионом Испании и четырежды победил в Лиге чемпионов.

Также Месси имеет достижения в сборной Аргентины, включая победу на чемпионате мира 2022 года и Кубке Америки в 2021 году.