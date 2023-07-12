Две футболистки из российских клубов вошли в заявки сборных на ЧМ-2023

ФИФА опубликовала заявки всех 32 сборных-участниц чемпионата мира-2023. В числе участников турнира оказались две футболистки российских команд.

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Нападающая московского ЦСКА Франциска Ордега вошла в заявку сборной Нигерии под 17-м номером. Для 29-летней футболистки это будет уже четвёртый чемпионат мира. Ранее она выступала на ЧМ в 2011, 2015 и 2019 годах.

Нападающий петербургского «Зенита» Швендески Маселюс Жозеф, выступающая под псевдонимом Кики, также под 17-м номером включена в заявку сборной Гаити. Для 25-летней спортсменки это будет дебютный ЧМ.