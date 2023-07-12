Игрок "Сочи" Нобоа рассказал, что тратит в месяц больше 500 тыс. рублей

"Трачу ли я в месяц больше 500 тысяч рублей? Да. Смог бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц? Нет. На 75? Ну че, я обманываю?" - сказал Нобоа.

Нобоа выступает в России с 2007 года, когда он перешел из эквадорского "Эмелека" в казанский "Рубин". В чемпионате России он также успел поиграть за московское "Динамо" , "Ростов" и петербургский "Зенит" . В 2017-м хавбек полгода провел в греческом клубе ПАОК.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 38-летний полузащитник принял участие в 26 матчах своей команды, забив 11 голов и отдав две результативные передачи. Прошлым летом Нобоа рассказывал о том, что руководство команды не отпустило его в "Зенит" и ЦСКА. Чемпионом в минувшем сезоне стал петербургский "Зенит". Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул "Спартак". 15 июля "Зенит" и ЦСКА разыграют между собой Суперкубок России. Встреча состоится в Казани. Начало матча в 17:00 по московскому времени.