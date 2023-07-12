ЧЕ-2032 может пройти в Италии и Турции

В сентябре будут названы страны, которые примут чемпионаты Европы в 2028 и 2032 году.

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На проведение турнира в 2032 году претендуют две страны – Италия и Турция. По информации Calcio e Finanza, в УЕФА рассматривают возможность объединения заявок.

Предполагается, что Евро-2032 станет первым в истории турниром с участием 32 команд. В таком случае понадобится 12 стадионов – по шесть от каждой страны.

Чемпионат Европы-2028, вероятнее всего, пройдёт на Британских островах. Ранее совместную заявку подали Англию, Шотландия, Ирландия, Уэльс и Северная Ирландия.

Россия в прошлом году также подавала заявку на проведение одного из турниров, но её отклонили, посчитав неприемлемой.