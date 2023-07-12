Малком высказался об уровне футбола в России

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком поделился мнением об уровне российского футбола и инфраструктуры в стране.
«Уровень российского футбола очень высокий. Когда команды из России участвовали в Лиге чемпионов, то в ней мог играть только один клуб-чемпион. Так что выбора не было: либо ты побеждаешь в турнире, либо проигрываешь! И подобное сохранилось до сих пор.
Инфраструктура в России — высший европейский уровень. Я выступал в «Барселоне», но именно в России увидел такие условия, которых никогда не видел до этого. Это меня очень удивило», — цитирует Малкома Onze Mondial.
Малком перешёл в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны» за € 40 млн. На данный момент бразилец провёл в футболке сине-бело-голубых 108 матчей во всех турнирах и отметился 42 забитыми мячами и 24 голевыми передачами.