Малком высказался об уровне футбола в России

«Уровень российского футбола очень высокий. Когда команды из России участвовали в Лиге чемпионов, то в ней мог играть только один клуб-чемпион. Так что выбора не было: либо ты побеждаешь в турнире, либо проигрываешь! И подобное сохранилось до сих пор.