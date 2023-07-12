СМИ: Фернандес скоро официально станет игроком «Зенита»

Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес в ближайшее время официально станет игроком петербургского «Зенита», сообщил в Telegram канале журналист Фабио Алейшо.

По информации источника, 32 летний футболист уже находится в Санкт Петербурге, где подпишет контракт с «сине бело голубыми».

— Марио Фернандес уже в Санкт Петербурге. Скоро официально будет игроком «Зенита», — написал Алейшо.