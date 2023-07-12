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Фернандес находится в Санкт‑Петербурге и скоро официально станет игроком «Зенита» — СМИ

Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес в ближайшее время официально станет игроком петербургского «Зенита», сообщил в Telegram канале журналист Фабио Алейшо.

СМИ: Фернандес скоро официально станет игроком «Зенита»
© РИА Новости

По информации источника, 32 летний футболист уже находится в Санкт Петербурге, где подпишет контракт с «сине бело голубыми».

— Марио Фернандес уже в Санкт Петербурге. Скоро официально будет игроком «Зенита», — написал Алейшо.

За «красно синих» Фернандес выступал с 2012 по 2022 год. В составе армейского клуба защитник провел 329 матчей, забил 11 мячей, завоевал три чемпионства, стал победителем Кубка России и трехкратным обладателем Суперкубка страны.