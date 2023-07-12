«Болонья» заинтересована в переходе Алексея Миранчука летом — СМИ
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Болонью» в летнее трансферное окно, сообщает Tutto Atalanta со ссылкой на Sky Sport.
По информации источника, итальянцы рассматривают россиянина в качестве усиления атакующей линии. Сообщается, что «Болонья» сможет выкупить Миранчука только в том случае, если продаст одного из футболиста.
Летом 2020 года российский игрок перешел в «Аталанту» из «Локомотива», а прошлый сезон он провел на правах аренды в «Торино». Ранее спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико опроверг информацию о том, что клуб возобновил переговоры с «Торино» по Миранчуку.
Всего в минувшем сезоне 27 летний Миранчук провел 31 матч, забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.