В «Зените» недовольны поведением бразильского игрока команды

Журналист Хулио Мигель Нето рассказал в своем Twitter о том, что руководство петербургского «Зенита» недовольно поведением футболиста команды Вендела, который отказывается возвращаться в расположение команды.

Игрок по-прежнему находится в Бразилии, где готовится к новому сезону. В «Зените» не понимают, почему бразилец ведет себя подобным образом, учитывая то, что в 2022 году он подписал новый контракт, по которому он получил повышение зарплаты.

Наставник клуба Сергей Семак заявил Венделу, что ему разрешили искать новый клуб, но бразильцу не сказали, что он может не возвращаться в команду.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи, а «Зенит» в пятый раз подряд стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).