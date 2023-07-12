Месси рассказал о реакции семьи на его решение перейти в «Интер Майами»

Аргентинский форвард Лионель Месси рассказал о реакции семьи на его решение перейти в клуб Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами». Слова спортсмена приводит RMC Sport.

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«Моя семья довольна принятым решением. Мы готовы и хотим принять этот новый вызов, эти перемены», — заявил Месси.

Он добавил, что постарается выкладываться полностью за себя и за клуб, чтобы продолжать выступать на самом высоком уровне.

О переходе в американскую команду нападающий объявил 7 июня. По информации Marca, он будет зарабатывать 50-60 миллионов долларов в год.