Месси рассказал, когда уйдет из сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что готов был завершить карьеру в сборной, если бы она не выиграла чемпионат мира. Об этом пишет «Матч ТВ» со ссылкой на TV Pública.

При этом футболист не стал отвечать на прямой вопрос, когда он планирует завершить карьеру в национальной команде.

«Сколько еще буду в сборной? Я даже не знаю, как долго. Думаю, что мой уход произойдет тогда, когда это должно произойти», - сказал форвард.

Он признал, что уже многого добился и теперь может наслаждаться этим, а что будет дальше, будет видно, когда этот момент настанет. По мнению Месси, учитывая его возраст, наступит он скоро.

«Думаю, если бы мы не выиграли на чемпионате мира, у меня не было бы сил продолжать и это был бы конец», — отметил футболист.