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Месси рассказал, когда уйдет из сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что готов был завершить карьеру в сборной, если бы она не выиграла чемпионат мира. Об этом пишет «Матч ТВ» со ссылкой на TV Pública.

Месси рассказал, когда уйдет из сборной Аргентины
© globallookpress.com

При этом футболист не стал отвечать на прямой вопрос, когда он планирует завершить карьеру в национальной команде.

«Сколько еще буду в сборной? Я даже не знаю, как долго. Думаю, что мой уход произойдет тогда, когда это должно произойти», - сказал форвард.

Он признал, что уже многого добился и теперь может наслаждаться этим, а что будет дальше, будет видно, когда этот момент настанет. По мнению Месси, учитывая его возраст, наступит он скоро.

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«Думаю, если бы мы не выиграли на чемпионате мира, у меня не было бы сил продолжать и это был бы конец», — отметил футболист.

Напомним, сборная Аргентины выиграла Чемпионат мира по футболу в 2022 году, который проходил в Катаре. Позднее Месси заявил, что, скорее всего, турнир стал последним для него в сборной.

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