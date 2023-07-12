Журналисты раскрыли почему «Аякс» выбрал Сперцяна вместо Захаряна

Амстердамский «Аякс» был заинтересован в подписании полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, однако переключил своё внимание на хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна после запрошенной цены в € 25 млн. Об этом сообщает 1908.nl.

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Ранее появилась информация, что сейчас 20-летнего Захаряна хочет подписать «Фейеноорд», а кандидатура Арсена активно обсуждается в качестве трансферной цели на летнее окно. Конкурентом Захаряна за место в нидерландском клубе может стать полузащитник «Атланты Юнайтед» Тьяго Альмада, в составе сборной Аргентины выигравший чемпионат мира.