Во «Фламенго» рассказали о переговорах с «Зенитом» по трансферу Клаудиньо
Вице-президент бразильского «Фламенго» Маркос Браза рассказал о переговорах с петербургским «Зенитом» о покупке Клаудиньо, отметив, что стороны не могут договориться о сумме трансфера, передает Bolavip.
«К сожалению, в переговорах нет ни намека на сближение сторон в финансовых и прочих вопросах», — сказал Браза.
Клаудиньо стал игроком «Зенита» в 2021 году. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел 24 матча, в которых забил пять мячей и отдал девять результативных передач, а «Зенит» в пятый раз подряд стал победителе Российской премьер-лиги (РПЛ).
В феврале 2023 года Клаудиньо получил российский паспорт.
«Фламенго» в чемпионате Бразилии идет на втором месте, отставая от лидирующего «Ботафого» на десять очков. Команда пробилась в 1/8 финала Кубка Либертадорес, где сыграет с парагвайской «Олимпией».