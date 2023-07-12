Во «Фламенго» рассказали о переговорах с «Зенитом» по трансферу Клаудиньо

Вице-президент бразильского «Фламенго» Маркос Браза рассказал о переговорах с петербургским «Зенитом» о покупке Клаудиньо, отметив, что стороны не могут договориться о сумме трансфера, передает Bolavip.

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«К сожалению, в переговорах нет ни намека на сближение сторон в финансовых и прочих вопросах», — сказал Браза.

Клаудиньо стал игроком «Зенита» в 2021 году. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел 24 матча, в которых забил пять мячей и отдал девять результативных передач, а «Зенит» в пятый раз подряд стал победителе Российской премьер-лиги (РПЛ).

В феврале 2023 года Клаудиньо получил российский паспорт.