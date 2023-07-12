Нападающий Думбия рассказал, как плакал от холода в России

«Вспоминается моя первая зима. Я столкнулся с морозами, которых раньше никогда не видел. Чуть не околел! Дома сразу побежал в ванную. Я настолько замёрз, что стоял под горячим душем и плакал.



Сейчас я живу в Бельгии, у меня там дом. Сейчас жизнь в Европе дороже, чем в России. Когда играл в Москве, всё было наоборот», — приводит слова Думбия «Спорт-экспресс».