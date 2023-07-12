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Отец Кузяева объяснил переход сына в «Гавр»

Адьям Кузяев, отец российского полузащитника Далера Кузяева, прокомментировал переход сына во французский «Гавр». 30-летний россиянин подписал контракт с «Гавром» в качестве свободного агента.

Отец Кузяева объяснил переход сына в «Гавр»
© Betassist

«Гавр» является старейшим клубом Франции. У команды очень амбициозные задачи. Важную роль сыграла их настойчивость в переговорах. Они устроили видеоконференцию со всем руководством, главным тренером, спортивным директором, аналитиком. Это повлияло на нас. Мы благодарны всем болельщикам, поддерживавшим Далера», — цитирует Кузяева-старшего «Спорт-Экспресс».

«Гавр» в прошлом сезоне выступал в Лиге 2. Команда заняла первое место и поднялась в высший дивизион чемпионата страны.

Кузяев подписал контракт до конца июня 2025 года.