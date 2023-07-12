«Локомотив» ищет новые команды для трех игроков

По данным «Матч ТВ», «Локомотив» хотел бы в ближайшее время расстаться с тремя футболистами: защитниками Марком Мампасси и Тином Едваяем, а также с нападающим Марко Раконьяцем.

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Московский клуб готов рассматривать варианты с трансфером этих футболистов.

Хорват Едвай, принадлежащий «Локомотиву», в прошлом сезоне выступал за «Аль Айн» в ОАЭ на правах аренды. Мампасси играл за турецкий «Антальяспор», а Раконьяц — за сербскую «Црвену Звезду». Эти футболисты пополнили состав железнодорожников в период с лета 2021 го по весну 2022 го.

В данный момент Мампасси вместе с агентом ищет для себя новую команду, Раконьяц тренируется с молодежной «Локо», а Едвай должен вернуться в расположение клуба до конца рабочей недели. В «Локомотиве» не видят этих игроков в составе главной команды, поэтому приняли решение выставить их на трансфер.