«Спартак» может подписать защитника «Црвены Звезды»
Московский «Спартак» готов заплатить «Црвене Звезде» от 8 до 10 млн евро за трансфер центрального защитника Страхини Эраковича, сообщает Legalbet.
22-летний сербский защитник является воспитанником «Црвены Звезды». Контракт Эраковича с клубом истекает в июне 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 9 млн евро.
В прошедшем сезоне Эракович сыграл 47 матчей и отдал 2 голевых передачи.
Вчера, 11 июля главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что ждет трансферы защитников, от одного до двух.
«Спартак» уже объявил двух новичков: парагвайца Хесуса Медины и бельгийца Тео Бонгонда.
В 2022 году Эраковичем интересовался питерский «Зенит».