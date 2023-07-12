«Спартак» может подписать защитника «Црвены Звезды»

Московский «Спартак» готов заплатить «Црвене Звезде» от 8 до 10 млн евро за трансфер центрального защитника Страхини Эраковича, сообщает Legalbet.

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22-летний сербский защитник является воспитанником «Црвены Звезды». Контракт Эраковича с клубом истекает в июне 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 9 млн евро.

В прошедшем сезоне Эракович сыграл 47 матчей и отдал 2 голевых передачи.

Вчера, 11 июля главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что ждет трансферы защитников, от одного до двух.

«Спартак» уже объявил двух новичков: парагвайца Хесуса Медины и бельгийца Тео Бонгонда.