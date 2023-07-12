Аршавин высказался о трансфере Кузяева

«Кузяев действительно перешёл в «Гавр»? Ну, я поздравляю его! Только я не понимаю, для чего менять «Зенит» на «Гавр». Но, раз Далер так выбрал, то пожелаю ему успехов. Будем следить за ним», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».