Аршавин высказался о трансфере Кузяева

«Зачем менять «Зенит» на «Гавр»? Аршавин — о трансфере Кузяева
Бывший капитан санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр». Последние шесть сезонов 30-летний россиянин играл в стане сине-бело-голубых.
«Кузяев действительно перешёл в «Гавр»? Ну, я поздравляю его! Только я не понимаю, для чего менять «Зенит» на «Гавр». Но, раз Далер так выбрал, то пожелаю ему успехов. Будем следить за ним», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Далер Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В минувшем сезоне 3хавбек провел 26 матчей в РПЛ, забил пять мячей и стал автором шести голевых передач. Он является пятикратным чемпионом России.
«Гавр» по итогам сезона-2022/2023 стал победителем Лиги 2 и вышел в Лигу 1. Отметим, что последний раз «Гавр» выступал в элитном дивизионе французского футбола в сезоне-2008/2009.