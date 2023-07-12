Тренер Клотет рассказал о совете, который получил от ветерана «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал о беседе с ветераном команды Немесио Посуэло. Он долгое время выступал за «Торпедо». Футболист родился в СССР в семье испанских беженцев.

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«Мы с ним много общались, советовались. Он мне сказал много всего важного. Главный совет: «Если идёшь обедать с русскими, выпей с ними. Тогда они тебя примут», – цитирует Клотета «Матч ТВ».

Посуэло выступал за «Торпедо» с 1958 по 1964 годы. Также он поиграл за «Спартак» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.