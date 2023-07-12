Тренер Клотет рассказал о совете, который получил от ветерана «Торпедо»

Клотет рассказал о совете, который получил от ветерана «Торпедо» Посуэло
Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал о беседе с ветераном команды Немесио Посуэло. Он долгое время выступал за «Торпедо». Футболист родился в СССР в семье испанских беженцев.
«Мы с ним много общались, советовались. Он мне сказал много всего важного. Главный совет: «Если идёшь обедать с русскими, выпей с ними. Тогда они тебя примут», – цитирует Клотета «Матч ТВ».
Посуэло выступал за «Торпедо» с 1958 по 1964 годы. Также он поиграл за «Спартак» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.
Клотет возглавил «Торпедо» в конце марта 2023 года. Ему так и не удалось сохранить команде прописку в РПЛ. Но вскоре стало известно, что он продолжит работу. Перед командой стоит задача возвращения в РПЛ.