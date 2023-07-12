Отец Кузяева отреагировал на переход сына в «Гавр»

Адьям Кузяев, отец и агент российского полузащитника Далера Кузяева прокомментировал переход сына во французский «Гавр», отметив, что они справились с задачей попасть в команду топ-5 лиг Европы, передает Sport24.

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«С сыном хотели попасть в команду топ-5 лиг Европы. С этой задачей мы справились. Дальше все зависит от самого Далера. Пусть доказывает, на что он способен в старейшем клубе Франции», — сказал Кузяев-старший.

«Гавр» был основан в 1899 году, что делает его старейшим футбольным клубом страны.

Контракт Кузяева с «Зенитом» истек 30 июня. С того момента он пребывал в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне полузащитник провел 26 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Вместе с «Зенитом» Кузяев в прошлом сезоне стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.