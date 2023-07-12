Отец Кузяева отреагировал на переход сына в «Гавр»
Адьям Кузяев, отец и агент российского полузащитника Далера Кузяева прокомментировал переход сына во французский «Гавр», отметив, что они справились с задачей попасть в команду топ-5 лиг Европы, передает Sport24.
«С сыном хотели попасть в команду топ-5 лиг Европы. С этой задачей мы справились. Дальше все зависит от самого Далера. Пусть доказывает, на что он способен в старейшем клубе Франции», — сказал Кузяев-старший.
«Гавр» был основан в 1899 году, что делает его старейшим футбольным клубом страны.
Контракт Кузяева с «Зенитом» истек 30 июня. С того момента он пребывал в статусе свободного агента.
В минувшем сезоне полузащитник провел 26 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Вместе с «Зенитом» Кузяев в прошлом сезоне стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
«Гавр» в завершившемся сезоне Лиги 2 занял третье место, что позволило команде подняться в элитный дивизион. «Гавр» никогда не становился чемпионом Франции, а наивысшим достижением клуба является третье место в Лиге 1 сезона-1950/51.