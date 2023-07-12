Полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком интересуется «Болонья». Российский футболист, который точно покинет нынешнюю команду в летнее трансферное окно, хотел бы вернуться в «Торино». Об этом сообщает TuttoAtalanta со ссылкой на Sky Sport. По сведениям источника, переговоры между «Болоньей» и «Аталантой» не начнутся до тех пор, пока команда не продаст несколько футболистов.