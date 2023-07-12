Клубу Роналду запрещено регистрировать новых игроков

Футбольный клуб «Аль Наср», за который выступает многократный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, попал под санкции ФИФА, ему запрещено подписывать новых игроков, сообщает Mirror.

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Арабский клуб задолжал деньги «Лестеру» по трансферу нападающего Ахмеда Муса. Переход был оформлен в 2018 году, по немк «Аль Наср» должен был заплатить «лисам» чуть более 15 миллионов евро. В постановлении ФИФА говорится, что саудовская команда не выплатила 460 тысяч евро плюс проценты по бонусам за результативность.

Если арабский клуб не погасит задолженность, то ему будет запрещено регистрировать новых игроков на протяжении трех трансферных окон.

Муса провел за команду из Саудовской Аравии 57 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 14 результативных передач.