Петржела рассказал, почему Кузяеву будет лучше в «Гавре», чем в «Зените»

Экс-наставник "Зенита" Петржела о трансфере Кузяева: лучше играть в "Гавре", чем вариться в собственном соку
Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поддержал решение бывшего игрока клуба Далера Кузяева перейти во французский «Гавр», передает «Чемпионат».
«Зенит» по уровню лучше «Гавра». Но Далер будет играть в Европе, где «Зенит» играть не может. Для Далера переход в «Гавр» лучше, чем играть в «Зените» и вариться в собственном соку», — сказал Петржела.
Контракт Кузяева с «Зенитом» истек 30 июня. С того момента он пребывал в статусе свободного агента.
В минувшем сезоне полузащитник провел 26 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Вместе с «Зенитом» Кузяев в прошлом сезоне стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
«Гавр» в завершившемся сезоне Лиги 2 занял третье место, что позволило команде подняться в элитный дивизион. «Гавр» никогда не становился чемпионом Франции, а наивысшим достижением клуба является третье место в Лиге 1 сезона-1950/51.