«Балтика» объявила о подписании обладателя Кубка Америки-2015 Анхело Энрикеса

Калининградская «Балтика» объявила о подписании контракта с нападающим Анхело Энрикесом, выигрывавшим Кубок Америки-2015 со сборной Чили.

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Последней командой 29-летнего форварда была польская «Медзь» (Легница). Энрикес присоединился к «Балтике» на правах свободного агента.

С 2012 по 2015 год права на нападающего принадлежали «Манчестер Юнайтед», однако он ни разу не вышел на поле в составе основной команды. На его счету семь матчей за молодёжную команду «красных дьяволов».

Во время аренды в «Уигане» Энрикес вместе с командой выиграл Кубок Англии в сезоне-2012/2013.