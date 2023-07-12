Медина: рассказал о своих ожиданиях от «Спартака»

«Теперь я хочу поскорее начать тренироваться с командой. Лучше понять, чего Гильермо Абаскаль ждёт от меня на поле. Рассчитываю, что смогу как можно скорее вписаться в коллектив.



Впервые я взял 19-й номер, потому что «десятка» была занята, и я просто сложил цифры 1 и 9. Это было ещё в детстве.А потом я полюбил этот номер и он стал для меня родным», — приводит слова Медины пресс-служба «Спартака».